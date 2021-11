Carlos Freitas, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato del futuro di Vlahovic ai microfoni di Lady Radio: "So dove finirà, sicuramente in una squadra tra le più forti al mondo. A gennaio farà 22 anni, si è formato in Italia e se è arrivato a questi livelli alla sua età, ha dei numeri che lo porteranno in una top a livello mondiale. In Italia ci sono squadre di livello mondiale: Juventus, Inter e Milan… A livello economico magari sono più indietro, quello sì. Al Bayern per esempio c’è Lewandowski che ha 33 anni e io in giro non ne vedo tre più forti di Vlahovic: potrebbe per esempio sostituirlo. Nel Man City invece ho dei dubbi sul fatto che possa interpretare bene il gioco di Guardiola"