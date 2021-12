Laè alla ricerca di un sostituto di Dusan, ormai prossimo alla partenza e accostato anche alla. E, secondo quanto riportato da Team Talk, il possibile erede del centravanti serbo è... un obiettivo dei bianconeri. Stando alle indiscrezioni, infatti, anche la squadra viola sta monitorando con attenzione Aleksandar, attaccante delche ha segnato 21 gol in 19 presenze in Championship, la Serie B inglese: come già raccontato, quest'ultimo è entrato nel mirino anche della Juventus, che lo ha individuato proprio come possibile alternativa di Vlahovic, qualora l'operazione per arrivare al classe 2000 si rivelasse troppo complicata. Un vero e proprio "intreccio" di mercato, insomma, quello che vede coinvolti i due club italiani, che durante il mercato di gennaio potrebbero tentare l'affondo decisivo.