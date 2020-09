Christian Kouame lancia la sfida all'Inter e alla Serie A. L'attaccante della Fiorentina ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "La Juve sarà ancora la squadra da battere, ma l’Inter si è rafforzata ancora e secondo me potrebbe darle filo da torcere.



Chiesa? Sul mercato non voglio esprimermi. Su Federico posso dire che è un grande calciatore, capace di strappi incredibili, sa sempre come mettere in difficoltà le difese. Lo ha dimostrato anche nell'azione che ci ha regalato il gol decisivo contro il Toro".