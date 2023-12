Michael Kayode è una delle rivelazioni di questa Serie A. Dopo un lungo percorso è arrivato l'esordio nella massima serie con la maglia della Fiorentina, lui che a 14 anni fu scartato dalla Juventus. E oggi, a Repubblica, si racconta così: “Mi hanno detto che fisicamente non ero ancora pronto. Non ero impostato come adesso ma non ero neanche così male sinceramente”.“È vero, è da attendere oltre il fisico. Molti club invece vogliono tutto e subito. Il talento andrebbe sostenuto. Alcuni arrivano dopo, altri che invece sembrano precoci poi non sfondano”.