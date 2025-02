Fiorentina-Juventus Women 2-3, le PAGELLE: Brighton guerriera, Harviken primo goal, sempre Bonansea

Getty Images



Fiorentina-Juventus Women, le pagelle

La Juventus Women si aggiudica la semifinale di andata di Coppa Italia al Viola Park di Firenze con le firme di Harviken, Bonanea e Vangsgaard. Il ritorno è previsto per il 15/16 marzo, da definire, a Biella.si fa abbagliare sul goal di Faerge, ma forse la vede tardi. Attenta però su Bonfantini quando calcia.centrale o braccetto di destra la sostanza non cambia. Solida e attenta, gestisce bene il reparto arretrato.ancora una bella gara, con qualche sbavatura ma è lecita.

pronti via ed è subito goal, il primo con la maglia della Juventus con un colpo di testa preciso.non brillante come contro il Milan ma nel primo tempo tutte le azioni partono dai suoi piedi e i suoi dribbling. Manca di lucidità nell'ultimo passaggio, ma è lecito visto quanto corre.si sacrifica nei ripiegamenti.lotta, sempre e comunque in mezzo al campo. Una bella gara contro avversarie non semplici.confeziona l'assist per Haviken, difende, ringhia e sfida costantemente Vero Boquete. Buona gara, ancora.non impeccabile sul goal di Bonfantini, meno lucida e brillante delle precedenti apparizioni.corsa e sostanza, quello che serviva in un momento complesso della gara.prolunga di testa e serve Bonansea per tornare in parità. Nel posto giusto al momento giusto ma è ciò che serve.brava a crederci nell'errore di Durante che regala la vittoria.impegna in una super parata Durante, poi per una questione di centimetri non arriva su un pallone interessante. Quando però ha la palla da difendere è una certezza.poco coinvolta, poco nel vivo del gioco, ma alla fine il piede nel momento giusto lo mette lei.Fiu. Fatica, prende goal ma alla fine mette il musetto davanti e vince la prima delle due semifinali anche se di misura. Resta comunque tutto aperto.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui