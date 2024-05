La Juventus Women nel posticipo del lunedì è stata ospite della Fiorentina al Viola Park. Trionfa per 2-0 grazie all'incornata di Sofia Cantore nel primo tempo ed al mancino chirurgico di Bonansea nella ripresa. Queste le nostre pagelle:Torna titolare dopo diverso tempo e si fa sempre trovare attenta, nonostante qualche incertezza in avvio.Spinge, si propone e lotta ma con qualche imprecisione. Dal 76'S.V.Non si fa sorprendere dalle incursioni delle attaccanti viola, nonostante l'inedito schieramento difensivo a tre, la chiusura in scivolata al minuto 83' vale il prezzo del biglietto.Duella, non si passa e con quel mancino imposta anche.Un nuovo ruolo, corre tantissimo e si sacrifica anche in fase difensiva. Stremata, conclude la gara con i crampi. Dal 76' Bonansea 7 sembrava essersi intestardita quando lascia partire un mancino chirurgico con cui segna la rete del raddoppio.- Recupera moltissimi palloni a centrocampo ma la prima immagine che viene in mente della sua gara è quel colpo di testa sprecato, è comunque in un ruolo inedito. Dal 84'S.V.Pronti via ed è suo il primo tiro della gara di poco al lato con il mancino. Si propone, vede gioco e chiude in fase difensiva. Senza di lei sarebbe difficile immaginare la Juventus.Ancora no. Quando si accende è di un altro livello, ma si accende poco. Non incide.Perde un pallone sanguinoso nella propria area sull'attacco di Faerge, poi si fa perdonare con l'assist al bacio per la testa di Cantore.Sbaglia un gol che per lei abitualmente sarebbe semplice, poi si spende tantissimo per la squadra. Dal 65'5 come sempre entra con egoismo e non per la squadra.Inserimento perfetto, colpo di testa impeccabile, gol. Particolarmente ispirata, mette in mezzo un cross perfetto per Girelli che impatta male. Oggi la migliore. Dal 84'S.V.Esperimenti con il 3-5-2, Echegini mezz'ala, tanto ancora su cui lavorare però, la Juventus concede ancora troppi spazi.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.