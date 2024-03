La Juventus Women scende in campo per la semifinale di andata di Coppa Italia femminile. Bianconere sconfitte per 1-0 con la rete di Michela Catena. Le nostre pagelle:Negli interventi in cui viene chiamata, seppur semplici, risponde bene. Un'ingenuità le poteva costare cara ma è brava Salvai a spazzare.Ci prova sempre, ci mette la grinta che serve.Chiusure difensive quasi sempre impeccabili, quando sbaglia si fa ammonire fermando l'azione.Era stata molto brava a mettere in angolo dopo il palo di Catena, lo è decisamente meno sul gol del vantaggio viola.In fase difensiva duella sempre con Janogy, in fase offensiva però non si vede.Certo, sostituire Grosso non è compito semplice, a maggior ragione in un centrocampo a due. Dall'altro lato però la francese non è mai incisiva, anzi, perde anche qualche pallone di troppo.Un'ammonizione che la fa entrare in diffida, fa a botte con le centrocampiste viola ma non emerge.Da lei e soprattutto dal suo mancino ci si aspetta di più. Dal 72'5,5 prova ad incidere ma perde troppi palloni.Spreca tanto, forse troppo visto il risultato, ingenua nel fallo al limite dell'area che sarebbe potuto costare caro. Dal 72'6 se perde palla lotta per riconquistarla, è questo il piglio giusto.L'unica luce nel buio bianconero, non si arrende ma viene sostituita. Dal 66'5 in campo ma non in gara, non incide.Si innervosisce con Agard verso lo scadere della prima frazione di gara, viene colta in fuorigioco in un'occasione in cui si era impegnata, poco altro da registrare.Dopo il campionato la Fiorentina lo mette ancora in difficoltà, quale alibi per le assenze a centrocampo (numerose), ma qualche interrogativo sui cambi resta.