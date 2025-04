Fiorentina-Juventus Women 3-1, le PAGELLE: Godo non basta, a Girelli non si può rinunciare. Steccano tutte

Getty Images



Fiorentina-Juventus Women, le pagelle

Lo Scudetto è gia stato vinto e questa ormai è notizia certa, ma la Juventus esce dal Viola Park con le ossa rotte. Queste le nostre pagelle.una bella parata su Janogy ma poi si fa spiazzare con troppa leggerezza da Severini sul rigore e sul terzo goal ha più di qualche colpa.ingenua nell'abbattere Ballisager e a regalare il rigore alle viola. Peccato, era partita bene.- è davvero ovunque: si trasforma persino in un'attaccante aggiunta. Mentalità.con un sinistro a giro illude tutti ad inizio gara. Janogy non è un'avversaria facile ed infatti la fa ammattire.

duello con Bonfantini ma dal punto di vista fisico ne parte sconfitta. Pronti via e se la fa sfuggire. Poi sbaglia qualche controllo. Una delle peggiori.oggi capitana, con gli occhi pieni di orgoglio nel pasillo. Prova a tenere sempre alta la guardia.perde troppi palloni e troppi contrasti. Si può fare di più.parte bene con qualche buon guizzo, poi affonda.si divora un'occasione apparentemente semplice, ma poi appoggia in porta. Nel posto giusto al momento giusto.pronti, via e calcia in porta. Poi si innervosisce e sparisce.ma quante energie ha? Assist per Godo e a negarle il goal è solo una parata incredibile di Durante. Come rinunciare alla 10?- un pizzico di sfortuna quando a salvare sulla linea di porta ci pensa Durante. Non sembra però essere più la giocatrice che abbiamo visto ad inizio stagione.ruolo inedito in cui probabilmente non si sente pienamente a suo agio. Duella continuamente con Ballisager.rientra dall'infortunio e la condizione ottimale deve ancora tornare.- era una sorta di amichevole di lusso, lo sappiamo. La Juventus Women lo Scudetto lo ha già vinto e quindi ci si può permettere qualche esperimento. Ma va tenuta alta la concentrazione perchè in palio c'è ancora una Coppa Italia.





