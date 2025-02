Fiorentina-Juventus Women, LIVE 2-1: ribalta il risultato la Fiorentina con Faerge

Getty Images



Fiorentina-Juventus Women, la cronaca

13' GOAL FIORENTINA, punizione battuta da Severini corta per Faerge che lascia partire un missile da lunga distanza raso terra, PPM lo vede all'ultimo e si fa sorprendere

10' GOAL FIORENTINA, la grande ex Bonfantini punisce la Juve, Severini mette il pallone in mezzo per Bonfantini che appoggia in rete

8' occasione Juve, cross di Cantore per Girelli che non ci arriva per una questione di centimetri

6' prova la reazione la Fiorentina con la conclusione di Erzen che è altissima sopra la traversa

5' GOAL JUVENTUS, dagli sviluppi di corner battuto da Abi Brighton svetta di testa Harviken che sorprende Durante e la sblocca

calcio d'inizio, via alla semifinale di Coppa Italia

Fiorentina-Juventus Women, le formazioni ufficiali

Fiorentina

Durante

Erzen

Filangeri

Ballisager

Faerge

Severini

Curmark

Boquete

Longo

Bonfantini

All. De La Fuente

Juventus Women

Peyraud Magnin

Lenzini

Kullberg

Harviken

Krumbiegel

Brighton

Bennison

Boattin (Cap)

Cantore

Girelli

Bonansea

All. Canzi



Fiorentina-Juventus Women, dove vedere la gara



Fiorentina-Juventus Women, chi commenta la gara

Aria di Coppa Italia per la Juventus Women di Max Canzi che dopo il netto 6-0 di una settimana fa al Vismara vuole continuare la striscia positiva di risultati. Oggi l'avversaria e la Fiorentina di Sebastian De La Fuente per la sfida di andata della semifinale di Coppa Italia, ritorno previsto a Biella il 16 marzo. Un posto in finale, una sola avrà la meglio.La Coppa Italia femminile è trasmessa interamente su Sky. Oppure, in streaming su NowTv e SkyGo.La telecronaca della sfida è affidata a Davide Polizzi con il commento tecnico di Maurizio Ganz.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui