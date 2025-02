Fiorentina-Juventus Women, Barbara Bonansea: 'Non eravamo aggressive. Questa partita fa vedere due aspetti'

Getty Images



Fiorentina-Juventus Women, le parole di Bonansea

L'attaccante della Juventus Women Barbara Bonansea ha parlato ai canali ufficiali della Juventus dopo la vittoria di Coppa Italia sulla Fiorentina. Le sue parole:BONANSEA- "È stata una partita ricca di ripartenze. Siamo andate subito in vantaggio ma poi abbiamo un po’ perso le distanze in campo, non eravamo aggressive come lo siamo di solito. Successivamente abbiamo ricominciato a giocare meglio, siamo riuscite a fare gol e adesso siamo avanti di una rete nel doppio confronto. Dopo aver preso due gol in pochi minuti ci siamo ricompattate e nella seconda parte del primo tempo abbiamo avuto molte occasioni. Riprendere una partita così fa vedere tutto il nostro carattere e l’unione del gruppo. Siamo avanti solamente di un gol, la qualificazione è ancora apertissima e ci sono altri 90 minuti da giocare. Noi daremo tutto quello che abbiamo per raggiungere la finale".