DaLa Juventus è la squadra contro cui la Fiorentina ha perso più partite in Serie A (12 in 16 incroci); Tra le formazioni contro cui la Juve non ha mai pareggiato in trasferta in Serie A, solo contro la Roma (otto) le bianconere hanno giocato più partite lontano da casa che con la Fiorentina (sette – 5V, 2P). Le viola non hanno vinto nessuna delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A (2N, 2P) dopo aver collezionato cinque successi nelle cinque precedenti. Solo la Roma (60) vanta più sequenze su azione composte da almeno 10 passaggi terminate con un tiro o un tocco in area avversaria rispetto a Juventus (37) e Fiorentina (31) in questa Serie A; tuttavia, le viola non hanno mai segnato in queste situazioni di gioco nel torneo in corso (una rete invece per le bianconere). Sei delle ultime otto reti realizzate in trasferta dalla Juventus in Serie A le hanno firmate Cristiana Girelli (due) e Jennifer Echegini (quattro). In generale, l’attaccante italiana è una delle due migliori marcatrici in questa Serie A con 10 reti all’attivo.