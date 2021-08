Dal sito ufficiale della Fiorentina:"Per la seconda giornata di Serie A Femminile si aprono le porte del Franchi ad ospitare Fiorentina vs Juventus! Il debutto casalingo delle Viola avverrà con il vostro supporto! Di seguito modalità e prezzi per assistere alla sfida.VENDITA LIBERA: Dalle ore 15:00 del 31/08/2021 al 05/09/2021 fino all’inizio della gara, salvo esaurimento posti. Biglietti in vendita libera acquistabili esclusivamente alla pagina web: https://acffiorentina.ticketone.it/searchMODALITA’ DI ACCESSO ALLO STADIOL’accesso allo stadio sarà concesso soltanto ai possessori di Green Pass COVID-19 (ottenuto tramite: - avvenuta vaccinazione con almeno una dose da 14 gg; - certificazione di avvenuta guarigione dal Covid-19 nei 6 mesi precedenti l’evento; - risultato negativo di tampone rapido o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento; sono esclusi dall’obbligo di Green Pass i minori di anni 12 ed i possessori di adeguata certificazione medica di esclusione dalla campagna vaccinale.I controlli potrebbero richiedere molto tempo, invitiamo a presentarsi ai varchi di accesso almeno 90 minuti prima del fischio di inizio.TUTTI I TIFOSI CHE ACCEDERANNO ALLO STADIO (BAMBINI DI QUALSIASI ETA’ E ALTEZZA COMPRESI) DOVRANNO ESSERE MUNITI DI BIGLIETTO.RIDUZIONIIl biglietto a tariffa RIDOTTO UNDER 14 è riservato a tutti i nati a partire dal 1/1/2008, e l’acquisto è consentito esclusivamente insieme ad un biglietto a tariffa Intero.DIVERSAMENTE ABILII biglietti per persone diversamente abili (deambulanti o non deambulanti) con grado di invalidità pari o superiore al 80% con accompagnatore, saranno acquistabili contattando l’indirizzo e-mail: infodisabili@acffiorentina.itPUNTI VENDITAClicca qui per acquistare on lineCAMBIO NOMINATIVO BIGLIETTIPer questa gara il cambio nominativo non è consentito.VOUCHER BIGLIETTERIAGli abbonati alla stagione 2019/20 possessori di Voucher Biglietteria richiesto nei termini consentiti, potranno utilizzare il codice in loro possesso per acquistare i biglietti di questa partita. Durante la fase di acquisto, dopo aver inserito i biglietti nel carrello, è possibile inserire il codice nella sezione “SPENDI IL TUO VOUCHER”. Se non trovi più il tuo codice voucher contatta il FIORENTINAPOINT allo 055571259 (Tel. e WhatsApp) o all’indirizzo e-mail fiorentinapoint@acffiorentina.it .TESSERE FEDERALIGli accrediti potranno essere richiesti da 10 a 3 giorni prima della partita inviando una e-mail ad accreditifederali@acffiorentina.it allegando documento di identità e foto/scansione della tessera federale in corso di validità; seguirà la conferma o meno dell’accredito.TABELLA PREZZISettori disponibili: Tribuna VIP, Tribuna d'onore, Poltronissima, Tribuna Laterale, Parterre di tribuna centrale, Parterre di tribuna laterale.Intero: 5€U14: Omaggio (Tariffa applicabile a tutti i ragazzi nati dal 01/01/2008)".