Nuovo ruolo per Veiga con la Fiorentina? C'entra anche Gatti, l'idea di Motta

La Juventus gioca una partita importantissima contro la Fiorentina, sia per il momento in sé che, soprattutto, per il futuro. In un momento complicatissimo per i bianconeri, ecco un'altra gara fondamentale per il corso della stagione, ancora decisiva.Gli uomini di Motta sono reduci da un vero e proprio tracollo contro l'Atalanta, una sconfitta storica che ha segnato nettamente il percorso. La Juve, infatti, non ha saputo affrontare nel modo giusto gli scontri decisivi di questa stagione, fallendo già due obiettivi importanti come lae laOra, contro i viola, c'è la corsa al quarto posto da difendere, ed è l'ultimo (e l'unico) obiettivo rimasto in casa Juventus. I bianconeri studiano e preparano una partita fondamentale, e non è escluso che possano esserci novità per Thiago Motta, soprattutto per la difesa.

Come può cambiare la difesa

L'allenatore bianconero può schierare ancora una volta la difesa con una linea da quattro uomini, ma può cambiare gli interpreti. Sulla destra ancora spazio a, che da terzino sta convincendo Motta e sta continuando a giocare su quella fascia. La coppia di centrali potrebbe invece essere formata da, che insieme hanno giocato una manciata di minuti tra Verona e Atalanta.Sulla sinistra possibile novità: il brasiliano ha recuperato e può tornare a disposizione già dal primo minuto, e Thiago Motta starebbe dunque pensando di provarlo sulla sinistra. Il riposo dipuò infatti influire sui due centrali e di conseguenza sulla fascia sinistra, conche potrebbe partire dalla panchina proprio in favore del difensore arrivato dal Chelsea.