Fiorentina-Juventus, UFFICIALE la decisione. Non c'è più allerta rossa

Getty Images



L'aggiornamento della Regione: allerta rossa solo in alcune zone

Nessun dubbio sulla disputa di: dopo giorni di piogge intense e gravi disagi nella città metropolitana, l'allerta rossa su Firenze è stata revocata. Restano invece situazioni critiche nelle zone colpite dall'esondazione dei fiumi, con numerosi volontari impegnati nelle operazioni di soccorso e ripristino. L'emergenza persiste in alcune aree della regione, ma le previsioni meteo fanno ben sperare, non solo per lo svolgimento della partita ma anche per il ritorno alla normalità.

L'allerta rossa per rischio idraulico del reticolo principale è stata prorogata fino alle 24 di sabato 15 marzo, ma resta limitata al bacino inferiore dell’Arno e alle zone di Bisenzio e Ombrone pistoiese. Nel Mugello e nelle aree limitrofe a Firenze, il livello di criticità è stato declassato ad arancione, mentre nel Valdarno superiore l'allerta scende a gialla fino alla mezzanotte.Secondo la Sala operativa unificata della Protezione civile regionale, una nuova perturbazione porterà ancora piogge diffuse sulla Toscana, seppur in misura minore. Per il reticolo idraulico minore, l’allerta resta arancione lungo l’asta dell’Arno, in Val Bisenzio, Mugello e Romagna toscana, mentre il resto della regione è sotto codice giallo.Domenica 16 marzo è previsto un miglioramento delle condizioni meteo: l’allerta per il rischio idraulico scenderà ad arancione fino alle ore 14 in Valdarno inferiore e Val Bisenzio, mentre nell’area fiorentina e nel Mugello il codice sarà giallo.