La Juventus è favorita sulla Fiorentina nell'anticipo della terza giornata in programma domani alle 15: una vittoria esterna della squadra di Sarri è quotata 1,68, che sale a 2,90 in caso di successo con clean sheet (come già successo gli ultimi due anni al Franchi). La vittoria della Fiorentina, che in casa non conquista i tre punti dal 17 febbraio scorso (4-1 alla Spal), è data a 5; il pareggio si gioca a 3,65. La quota di un gol di Ronaldo - che al Franchi ha già segnato l'anno scorso - è di 1,95, leggermente inferiore rispetto a quella di Higuain: 2,40. Chiesa marcatore è quotato 4,75.