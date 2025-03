AFP or licensors

Forse sì, forse è davvero tutto finito qui. Perché la Juventus è ormai una brutta copia, un'immagine sbiadita, la versione più tremenda di sé. A Firenze c'è una sola squadra in campo: ha un'identità e un'anima, diversamente dai bianconeri. E per questo riscrive immediatamente l'andamento della partita, portandosi senza pietà sul 2-0.La reazione richiesta a gran voce da Thiago non trova alcun filo logico, nessun tentativo di recuperare l'orgoglio. Almeno l'orgoglio.

Così, non resta nulla. Delle promesse, delle speranze, dei barlumi di gioco pur visti in un'annata dai pochi alti e i troppi bassi.