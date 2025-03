Fiorentina-Juventus si gioca? La situazione a Firenze e in Toscana LIVE: piena passata, scuole ancora chiuse

Getty Images



L'Arno sorvegliato speciale: transitato il colmo di piena

La Toscana è stata colpita da un'ondata di maltempo particolarmente violenta, con un'allerta che nella mattinata è passata rapidamente da arancione a rossa. La regione ha subito pesanti conseguenze con allagamenti, esondazioni e frane diffuse nelle province diFortunatamente, non si registrano vittime.Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha annunciato tramite i suoi canali social che "il colmo di piena dell'Arno a Firenze Uffizi, pari a 1500 metri cubi al secondo, è transitato ed è ora in calo". La situazione del fiume è stata monitorata con attenzione, soprattutto per le zone a valle, dove il livello ha raggiunto soglie critiche.



Situazione critica nei comuni toscani: appelli alla popolazione



Scuole chiuse e misure preventive per il deflusso delle acque



Il maltempo si sposta verso il Livornese

Diverse amministrazioni locali hanno lanciato appelli alla popolazione per mettere in sicurezza le abitazioni e non uscire senza necessità. A Signa, comune situato a valle di Firenze, il livello dell'Arno ha toccato 8,5 metri, superando il secondo livello di guardia. "Visti i livelli dei fiumi, invitiamo i cittadini che abitano in prossimità dei corsi d'acqua a rimanere all'interno delle abitazioni e, dove possibile, a salire ai piani superiori", ha scritto il Comune in una nota.e ha raccomandato di "evitare di uscire senza gravi motivi e di non scendere in cantine e locali seminterrati".A Fucecchio (Firenze), sono stati evacuati 120 residenti in case a rischio allagamento. La maggior parte di loro ha trovato ospitalità presso parenti e amici, mentre 12 persone sono state accolte in strutture turistico-ricettive. Particolare attenzione è stata riservata ai disabili, sei in totale, quattro dei quali sono stati trasferiti all'ospedale San Pietro Igneo.A causa dell'allerta meteo, le scuole sono rimaste chiuse a Firenze e in molti altri comuni della regione. Il livello dell'Arno nel capoluogo toscano, secondo le previsioni, non dovrebbe superare i 4 metri, rispetto al secondo livello di guardia fissato a 5,5 metri.Nel pomeriggio, l'Arno ha già raggiunto il secondo livello di guardia a Pontedera e Pisa. Per alleggerire la portata delle acque e ridurre i rischi di esondazione, sono state aperte le casse di espansione della Roffia a San Miniato (Pisa) e il bacino del canale Scolmatore, un'operazione che non veniva effettuata dal 2022., dove si registrano già allagamenti, esondazioni e frane. L'attenzione resta alta per eventuali sviluppi critici.Nel suo ultimo aggiornamento, Eugenio Giani ha rassicurato sulla tenuta del sistema idrico regionale: "Transitato l'importante colmo di piena dell'Arno lungo tutta l'asta senza criticità. Già transitato nelle ore precedenti a Firenze, Ponte a Signa, Montelupo, Empoli, Fucecchio, Pontedera, San Giovanni alla Vena e Pisa. Determinanti sono stati lo Scolmatore della Regione Toscana e le casse di espansione del bacino di Roffia".