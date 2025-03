Fiorentina-Juventus, settore ospiti vuoto. Continua la contestazione: i gruppi organizzati restano fuori

AFP/Getty Images

La sfida tra, già carica di tensione per la storica rivalità tra le due squadre, è segnata anche dalla protesta dei tifosi bianconeri. Come annunciato nei giorni scorsi, i gruppi organizzati della Juventus hanno deciso di lasciare vuoto il settore ospiti dello stadio Artemio Franchi, proseguendo così la loro contestazione contro la squadra e la società. La protesta nasce dal malcontento per la mancanza di risultati e per la stagione al di sotto delle aspettative, con la Juventus che rischia di perdere la qualificazione alla prossima Champions League.

L’assenza dei gruppi organizzati ha reso il settore ospiti quasi deserto, con solo una manciata di tifosi presenti sugli spalti. A contribuire a questa situazione c’è anche la capienza ridotta dello stadio Franchi a causa dei lavori in corso, che hanno limitato ulteriormente il numero di spettatori. Tuttavia, la presenza dei tifosi juventini a Firenze non è mancata del tutto: gli ultras bianconeri si sono radunati all’esterno dello stadio, continuando la loro protesta lontano dagli spalti ma comunque vicini alla squadra.La contestazione della tifoseria juventina è un segnale chiaro del clima di insoddisfazione che aleggia attorno al club. La Juventus, in un momento delicato della stagione, si trova a dover affrontare non solo gli avversari in campo, ma anche la crescente pressione dei propri sostenitori. Resta da vedere se la squadra riuscirà a dare una risposta convincente sul terreno di gioco, cercando di conquistare punti fondamentali per rilanciarsi nella corsa al quarto posto. Nel frattempo, la protesta continua e potrebbe protrarsi anche nelle prossime settimane, a meno di un cambio di rotta deciso da parte della squadra di Thiago Motta.