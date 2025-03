'Fiorentina-Juventus, rischio rinvio scongiurato': le ultime

2024 Getty Images

L’emergenza meteo che ha investito la Toscana nelle ultime 24 ore continua a influenzare il programma calcistico del weekend. L’Arno, che nella tarda serata e nella notte ha raggiunto il picco di piena a Firenze e Pisa, ha portato alla necessità di rinviare alcuni eventi sportivi per motivi di sicurezza.La prima gara a subire modifiche è quella della 20ª giornata di Serie B tra Pisa e Mantova, inizialmente programmata per oggi alle 17:15 e posticipata a domani alle 15:00. La decisione è stata ufficializzata dalla Lega Serie B attraverso un comunicato che riporta: “Vista l’ordinanza della Prefettura di Pisa, dalla quale è emerso inequivocabilmente e all’unanimità che non è possibile disputare in data odierna la competizione per motivi legati, oltre che all’allerta meteo massima, alla incolumità personale e alla sicurezza, il presidente Paolo Bedin dispone il rinvio della gara Pisa-Mantova e la contestuale riprogrammazione della stessa per domenica 16 marzo 2025 alle ore 15:00.”



Fiorentina-Juventus è a rischio rinvio?

Per quanto riguarda la Serie A, invece, l’attenzione è rivolta a Fiorentina-Juventus e Bologna-Lazio, in programma rispettivamente domani alle 18:00 e alle 15:00. Al momento, il match del "Franchi" non sembra a rischio rinvio, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha dichiarato: “Vediamo che codice ci sarà oggi, per ora stiamo valutando momento per momento.”e, salvo un peggioramento improvviso delle condizioni meteorologiche, la partita dovrebbe disputarsi regolarmente. Inoltre, c’è un precedente che fa ben sperare: dopo l’alluvione del 2 e 3 novembre 2023, la sfida tra Fiorentina e Juventus si giocò regolarmente il 5 novembre, con i bianconeri vittoriosi grazie a un gol di Fabio Miretti.Gli aggiornamenti meteo delle prossime ore saranno decisivi per confermare il regolare svolgimento delle gare in programma.