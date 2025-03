Fiorentina-Juventus, Thiago Motta 'inerte' sul 2-0: la reazione del tecnico

Getty Images

Fiorentina-Juventus, la reazione di Thiago Motta al 2-0

sembra rassegnato, mentre il primo tempo di Fiorentina-Juventus allo stadio Franchi volge alla conclusione e i bianconeri sono sotto di due goal. Il tecnico italo-brasiliano, come raccontato dai cronisti di DAZN, non ha infatti mostrato alcuna reazione di rabbia o nervosismo al momento dei suoi, ma al contrario è rimasto passivo e inerte con le mani in tasca, parlando poco o nulla con i colleghi e i giocatori presenti dalle sue parti.Impassibile, dunque, l'allenatore della Juve, che sa di giocarsi molto anche a livello personale nella partita di questa sera: in caso di sconfitta, specie se rovinosa, la sua posizione finirebbe infatti inevitabilmente per essere messa in discussione, con la concreta possibilità di un cambio a stagione in corso. Una gara, quella contro la Fiorentina, che vale tanto in generale per la Vecchia Signora, considerando che nelle scorse ore il Bologna ha disintegrato la Lazio con un secco 5 a 0 e si è portato al quarto posto in classifica, l'ultimo disponibile per la qualificazione alla prossima Champions League, con un punto in più degli stessi bianconeri.