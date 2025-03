Fiorentina-Juventus, può essere la partita di Khephren Thuram? I dati dicono sì

Getty Images



Juventus, ci si deve affidare a Khephren Thuram?

Juventus, Khephren Thuram stupisce

Viene quasi spontaneo dire di sì. Stiamo parlando di Khephren, arrivato con l'entusiasmo del papà Lillian e quella foto del padre che tiene in braccio Khephren è diventata un piccolo pezzettino di storia della Juventus. Il centrocampista è arrivato per una cifra bassa se si considerano gli altri colpi.per un ragazzo di 23 anni sembrano decisamente pochi, soprattutto per quanto ci ha fatto vedere il giocatore nei mesi successivi.Il centrocampista ha segnato il primo goal con la maglia della Juventus proprio nella gara di andata contro la Fiorentina, diventato poi una doppietta. Dopo aveva svelato: "Esultanza? Non sono abituato a fare goal quindi ho copiato quella di mio fratello". Eppure non sembra cosi non abituato a segnare, vedendo i risultati con la Vecchia Signora.Oggi di goal ne ha segnati quattro, ma soprattutto ha dimostrato grande fisicità ed enorme abilità negli inserimenti. Mixati alle sue grandi letture difensive e chiusure coraggiose. È esattamente il centrocampista che serviva alla Juventus, anche se nelle ultime gare Thiago Motta lo ha lasciato in panchina per qualche volta.Eppure, viene spontaneo pensare che, composto da Douglas Luiz (50 milioni) e Teun Koopmeiners (51 milioni). Eppure oggi è quello con la media voti più alta, oltre ad essere il più decisivo. Dopo la doppietta dell'andata potrebbe toccare ancora una volta a Thuram prendersi sulle spalle la Juventus ed il suo centrocampo nella difficile, difficilissima, trasferta di Firenze.





