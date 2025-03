Juve Primavera, la gara con la Fiorentina fotografa questa squadra: il carattere è la chiave

Getty Images

E alla fine sorride la Juventus Primavera. Con merito, con la grinta e la voglia di andarla a prendere. A una settimana di distanza, i bianconeri si regalano un'altra bella vittoria, pesantissima per la classifica ma non solo Questa gara fotografa davvero l'identità dei bianconeri di Magnanelli, oggi ancora in tribuna per la squalifica arrivata contro la Roma. La Juve non è perfetta, e non deve esserlo:E lo fa nel modo giusto.Contro la Fiorentina ci ha pensato ancora una voltaa firmare il vantaggio, con il sedicesimo goal stagionale che certifica un momento d'oro. La partita di oggi, però, racconta molto di più, ma ci arriviamo presto.

Fiorentina-Juventus Primavera, la reazione è la forza dei bianconeri

Juventus Primavera, la classifica dopo la vittoria con la Fiorentina

Roma 61

Inter 58

Sassuolo 57*

Fiorentina 56*

Juventus 49*

Milan 47

Lazio 44

Genoa 44

Verona 43*

Lecce 40*

Monza 37

Cagliari 37

Torino 36*

Cremonese 35

Cesena 31

Atalanta 30

Bologna 26

Empoli 25

Sampdoria 18

Udinese 13

Ripartiamo proprio dal vantaggio, con la Juve che si trova avanti a fine primo tempo. I bianconeri non cambiano passo e raddoppiano già al 49' con la seconda rete consecutiva di, ancora tra i migliori. Una scena vista non meno di una settimana fa, e la Juve cade ancora una volta, ma non del tutto: la Fiorentina la riapre con una rete di testa.Ed è proprio qui che si trova la fotografia perfetta della squadra bianconera, che subisce e va in difficoltà, perché Radu salva due volte la porta in una manciata di secondi. E poi? E poi la reazione, il carattere:, e la Juventus Primavera si riporta avanti.L'emozione non finisce qui, e quando i viola la riaprono ancora su palla inattiva (punto di maggiore difficoltà per i bianconeri), il copione si stravolge per l'ennesima volta. Ma la Juve dimostra ancora una volta - e gli esempi disono più vivi che mai - di essere una squadra giovane in tutti i sensi del termine: sfrontata e determinata, con la voglia di rifarsi subito.I due neoentratichiudono definitivamente la partita, e insieme ai compagni ribadiscono con forza un messaggio: questa squadra non sa arrendersi.*= una partita in più