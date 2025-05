Quarti di finale playoff, Fiorentina-Juventus Primavera 4-1: bianconeri eliminati

Getty Images

Comincia il percorso ai playoff per la Juventus Primavera. I bianconeri scenderanno in campo nel match valido per i quarti di finale contro laal Viola Park. Sarà necessaria una vittoria per i ragazzi di, dato che non sono previsti supplementari o rigori: i viola si sono posizionati meglio in campionato e dunque in caso di pareggio sarebbero qualificati alle semifinali. Sarà perciò importante mantenere la concentrazione per tentare di staccare il pass per la prossima partita, che sarebbe contro laal Viola Park nella giornata di lunedì 26 maggio.

Fiorentina-Juventus Primavera, la cronaca

Finisce qui la partita: la Juventus Primavera saluta i playoff uscendo sconfitta 4-1 al Viola Park

la Juventus Primavera saluta i playoff uscendo sconfitta 4-1 al Viola Park 95' - Goal della Fiorentina: Balbo chiude definitivamente i giochi con una conclusione dalla sinistra

Balbo chiude definitivamente i giochi con una conclusione dalla sinistra 90' - Annunciati 5 minuti di recupero

85' - Caprini calcia forte da centro area, ma Marcu blocca

81' - Goal della Fiorentina: i viola ripartono in contropiede con tanti spazi lasciati dalla difesa della Juventus, e Rubino tutto solo batte Marcu in area

i viola ripartono in contropiede con tanti spazi lasciati dalla difesa della Juventus, e Rubino tutto solo batte Marcu in area 70' - Fuori Verde per Rizzo

69' - Vacca si libera bene sulla sinistra, ma la sua conclusione finisce alta

63' - Escono Biliboc, Boufandar e Finocchiaro, entrano Merola, Turco e Pugno

62' - Ammonito Ripani per un fallo a centrocampo

61' - Cambio della Fiorentina: esce Tarantino ed entra Caprini

55' - Keita calcia alto dal limite dell'area, palla lontanissima dalla porta di Marcu

47' - Subito Martinez pericoloso con un colpo di testa da calcio d'angolo, che finisce a lato di pochissimo

Ricomincia la gara

Finisce il primo tempo: alla rete di Baroncelli risponde Biliboc con un gran goal, ma Rubino riporta i viola in vantaggio subito dopo. 2-1 dopo i primi 45'

45' - Annunciati due minuti di recupero

44' - Goal della Fiorentina: su punizione Rubino calcia forte e rasoterra, la palla passa sotto la barriera e Marcu non ci arriva

su punizione Rubino calcia forte e rasoterra, la palla passa sotto la barriera e Marcu non ci arriva 43' - Punizione dal limite per la Fiorentina, vicinissima all'area di rigore bianconera

42' - GOAL DELLA JUVENTUS! Biliboc servito da Finocchiaro, il numero 17 controlla il pallone e calcia al volo potente e preciso, e con una grandissima rete pareggia i conti

Biliboc servito da Finocchiaro, il numero 17 controlla il pallone e calcia al volo potente e preciso, e con una grandissima rete pareggia i conti 39' - Finocchiaro prova la conclusione a giro ma colpisce al volto Baroncelli, gioco momentaneamente fermo

34' - Verde ferma la ripartenza viola a centrocampo con un buon intervento in scivolata

26' - Goal della Fiorentina: Rubino crossa dalla sinistra e Baroncelli gira di testa il goal dell'1-0

Rubino crossa dalla sinistra e Baroncelli gira di testa il goal dell'1-0 21' - Crapisto prova a crossare a giro, ma Finocchiaro non arriva in tempo per raccogliere l'assist. Sarà rinvio dal fondo

17' - Rubino calcia forte da fuori area, pallone largo alla destra di Marcu

15' - Conclusione di Biliboc dalla destra, il tentativo però è debole e viene bloccato tranquillamente da Leonardelli

9' - Ci prova Gudelevicus dalla distanza, il pallone rimbalza in modo velenoso ma Marcu blocca

8' - Fallo di Crapisto sulla sinistra, punizione per i padroni di casa

6' - Prima fase di studio della gara, con la Juve che prova ad alzare il ritmo

1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia la partita valida per i quarti di finale playoff tra Fiorentina e Juventus Primavera

Fiorentina-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Leonardelli

Baroncelli

Gudelevicus

Harder

Tarantino

Rubino

Keita

Romani

Trapani

Kouadio

Scuderi

Marcu

Savio

Martinez

Verde

Pagnucco

Boufandar

Ripani

Biliboc

Crapisto

Finocchiaro

Vacca

Vannucchi, Sadotti, Lamouliatte, Ievoli, Puzzoli, Deli, Elia, Balbo Vieira, Mazzeo, Caprini, Angiolini. Allenatore:Zelezny, Nisci, Ventre, Pugno, Sosna, Keutgen, Rizzo, Djahl, Merola, Lopez Comellas, Turco. Allenatore: