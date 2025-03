Fiorentina-Juventus Primavera 2-4, le PAGELLE: Biliboc uomo partita, ancora Vacca e Boufandar!

Termina con una bella vittoria la 29^ giornata del campionato per la Juventus Primavera. I bianconeri hanno trovato la rete del vantaggio nel primo tempo grazie, ancora una volta, adsalito a quota. In apertura di secondo tempo la Juventus Primavera trova subito la rete del raddoppio su un errore dei viola:raccoglie e mette in rete il 2-0. Nonostante il goal di Kouadio accorci le distanze, la Juve non si perde d'animo e risponde subito con, autore di una rete e di una grande prestazione. La Fiorentina non si arrende e trova il secondo goal con Braschi, ma i ragazzi di Magnanelli chiudono definitivamente la gara all'87' con. I bianconeri volano momentaneamentein attesa di Inter-Milan, e saranno impegnati mercoledì nella semifinale di Coppa Italia contro il, e torneranno a Vinovo domenica prossima per la gara contro il

Fiorentina-Juventus Primavera, le pagelle

Due goal su cui può fare poco, ma che interventi: le due parate di fila dopo il 2-1 della Fiorentina tiene a galla la squadra, e non sono le uniche.È preciso nelle chiusure ed è bravo a proporsi, dal suo lato però la Fiorentina riesce a entrare più spesso.Buona prova difensiva, dal canto suo rischia poco e chiude bene le offensive viola. Dal 72'Entra in un momento complesso, perché la Fiorentina segna il secondo goal poco dopo. Cerca di contenere con la solita precisione.Meno attento del compagno di reparto, si fa scavalcare con troppa facilità sul primo goal. Non corre comunque grossi rischi.Dà molta spinta nel primo tempo, viziando anche la prima rete con un tiro velenoso. Nel secondo si abbassa e aiuta di più in copertura.Seconda rete di fila, ancora una volta meritata: insieme a Crapisto fa girare bene la squadra ed è sempre presente nelle azioni pericolose. L'assist per Biliboc è perfetto.È cresciuto molto nelle ultime partite, la manovra è più rapida anche grazie a lui e al dialogo con Boufandar. Esce per infortunio. Dal 62'Ingresso molto positivo del numero 6, che insieme a Crapisto e Boufandar migliora la manovra: i suoi passaggi non sono mai casuali.Ottima prestazione per lui, pericoloso con il palo nel primo tempo. Presente sia davanti nelle azioni pericolose, rientra anche per aiutare. Dal 72'Viene servito meno rispetto ai compagni che entrano insieme a lui, ma alla prima occasione supera un avversario e serve l'assist per il goal di Ventre.Solita qualità con il pallone tra i piedi, guadagna spesso fallo ed è al centro del gioco.Il migliore in campo. Nel primo tempo è pericoloso su tutti i palloni che gli capitano, e si trova alla perfezione con Vacca. Il goal è la semplice conseguenza. Dal 72'Entra e si fa notare subito con due belle giocate. Chiude la partita facendosi trovare pronto sull'assist di Merola.Segna ancora una volta, e conferma il suo momento d'oro: è nel posto giusto al momento giusto, e lo dimostra anche sul goal di Biliboc. Dall'82'Una gara che fotografa ancora una volta l'identità di questa squadra: carattere e risposte, perché se da un lato arrivano ancora due goal di testa, dall'altro la Juventus ha giocato questa partita per vincere e lo ha dimostrato e meritato per tutti i 95 minuti.