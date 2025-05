Fiorentina-Juventus Primavera 4-1, le PAGELLE: Biliboc illude, la difesa non regge: finiscono qui i playoff

Finisce qui l'avventura playoff della Juventus Primavera. I bianconeri perdono 4-1 nella gara dei quarti di finale e terminano il loro campionato contro la Fiorentina. I padroni di casa sfruttano meglio le occasioni e vincono con la doppietta di Tommaso Rubino e le reti diche ha chiuso il match al 95'.Inutile dunque il goal di, che aveva illuso la Juventus con una grande rete, ma il vantaggio dei ragazzi di Magnanelli è durato appena un minuto. Ha faticato la difesa, in una gara con poche occasioni per fare male alla Fiorentina, che invece ha coperto bene.



Fiorentina-Juventus Primavera, le pagelle

Resta comunque un grande percorso da parte della Juventus Primavera,dopo una stagione di assenza, oltre a una serie di partite che hanno dimostrato il valore e il carattere di questa squadra: per il futuro c'è potenziale.Non poteva fare molto sui goal, che arrivano su situazioni in cui la difesa non è impeccabile oppure sbilanciata nel tentativo di recuperare. Alcuni buoni interventi da segnalare.Dalla sua parte si soffre di più, soprattutto nel primo tempo. Prova a rimediare nel secondo spingendosi in avanti ma non è pericoloso.Non esente da colpe sulla prima rete, si perde Baroncelli che gira di testa da solo. Sfiora il goal a inizio secondo tempo ma traballa più del solito. Dall'80'Una gara pulita, senza grosse sbavature ma nemmeno guizzi decisivi. Da sottolineare però la propensione offensiva a impostare. Dal 70'Entra in un momento complicato e prova a difendere il risultato, ma la Juve deve spingersi necessariamente in avanti-Un buon primo tempo in cui si propone anche in avanti, ma poi si spegne e non riesce a rendersi pericoloso e subisce le incursioni della Fiorentina.Più spento del solito, non riesce a controllare il gioco con la sua presenza in mezzo al campo. Non è la sua miglior partita. Dal 63'Tanta spinta, anche un tentativo pericoloso, ma non abbastanza per impensierire la difesa viola.Non la sua miglior partita, ma prova a smistare sempre con precisione sopratutto sugli esterni e buoni inserimenti.Una grandissima rete che però non viene difesa come dovrebbe. Il numero 17 ci prova più volte rispetto ai compagni, anche quando arrivano pochi palloni in avanti. Dal 63'Prova come al solito ad accendersi, ma non riesce a sfondare e le sue giocate si spengono troppo in fretta.Più propositivo di altri, con la sua qualità che non è di certo una novità. Subisce tanti falli e mette palloni pericolosi, ma non riesce a trovare la giocata vincente.Uno dei più attivi e pericolosi, quando prende palla a centrocampo si accende e punta sempre l'uomo. Dal 63'Il solito lavoro davanti è importante, con la copertura e l'attacco alla profondità, ma ci sono davvero poche occasioni per incidere.Non riesce mai ad accendersi come ci ha abituati in questa stagione: pochi palloni disponibili, ma nemmeno sfruttati al meglio.Una partita che non rende onore al percorso dei bianconeri: contro un avversario ben attrezzato e attento la Juve fatica a rendersi pericolosa in avanti, e non riesce a difendere il pareggio, che dura appena un minuto. Bianconeri eliminati a testa alta dopo un grande percorso durato una stagione intera.