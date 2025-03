Fiorentina-Juventus Primavera LIVE 0-2: Boufandar raddoppia!

Getty Images

Torna in campo la Juventus Primavera di Francesco Magnanelli (ancora squalificato). I bianconeri sono reduci da una partita incredibile, con la vittoria nel derby della Mole per 4-3 arrivata al 95' grazie alla deviazione decisiva di Diego Pugno. La Juve ha accorciato in classifica sul Milan, portandosi a -1 dal quinto posto, e oggi affronterà una gara non semplice. La Fiorentina si trova infatti in quarta posizione, a 10 lunghezze di distanza dai bianconeri.

Fiorentina-Juventus Primavera, la cronaca in diretta

52' - La Fiorentina sostituisce Balbo e Keita con Kouadio e Mazzeo

49' - GOAL DELLA JUVENTUS! Biliboc mette in mezzo il pallone rasoterra, Baroncelli rinvia male e Boufandar raccoglie il pallone subito calciando in rete

FINISCE IL PRIMO TEMPO: la Juve chiude i primi 45 minuti in vantaggio grazie al goal di Vacca

Annunciati due minuti di recupero

44' - Biliboc si accentra dalla sinistra e calcia a giro, la conclusione viene deviata in corner

36' - Vacca si coordina per la rovesciata, ma il suo tentativo finisce largo

30' - Primo giallo del match per Braschi, il numero 24 della Fiorentina ha commesso fallo a centrocampo

26' - GOAL DELLA JUVENTUS! Dopo la respinta della difesa della Fiorentina, Pagnucco calcia di prima intenzione, la deviazione di Biliboc viene respinta da Leonardelli e arriva sui piedi di Vacca, che ribatte in rete

14' - Esce bene Radu e ferma l'avanzata di Baroncelli, lanciato a rete sulla destra

10' - Vicina al goal la Juventus, con il tiro di prima intenzione di Djahl che viene deviato sul palo da Leonardelli

9' - Vacca prova a partire sulla sinistra, fermato a centrocampo dal fallo di Balbo

8' - Prima fase di studio del match, le due squadre provano a imporre il proprio gioco

1' - FISCHIO D'INIZIO! Comincia il match tra Fiorentina e Juventus

Fiorentina-Juventus Primavera, le formazioni ufficiali

Leonardelli

Baroncelli

Harder

Ievoli

Rubino

Keita

Romani

Braschi

Balbo

Bertolini

Scuderi

Radu

Savio

Verde

Rizzo

Pagnucco

Boufandar

Ngana

Crapisto

Biliboc

Djahl

Vacca

Vannucchi, Fei, Sadotti, Gudelevicius, Lamouliatte, Puzzoli, Deli, Elia, Kouadio, Mazzeo, Presta. Allenatore: Zelezny, Ripani, Ventre, Pugno, Srdoc, Montero, Grelaud, Sosna, Keutgen, Merola, Lopez.