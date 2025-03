Fiorentina-Juventus, partita a rischio? Come sta adesso la zona del Franchi

Getty Images

L'emergenza maltempo in Toscana tiene in apprensione anche il mondo del calcio, ma al momento il rischio rinvio per Fiorentina-Juventus sembra scongiurato. La sindaca di Firenze, Sara Funaro, ha chiarito la situazione ai microfoni di Lady Radio: «Adesso è allerta rossa, però nelle prossime ore il codice può cambiare e valuteremo le varie questioni al momento».Nonostante le forti piogge che hanno colpito diverse zone della regione, la zona del Franchi non risulta attualmente interessata da allagamenti, il che lascia ben sperare per il regolare svolgimento della partita. Situazione più critica invece al Viola Park, dove alcuni campi sono inagibili a causa dei temporali e persino un bar ha subito infiltrazioni d'acqua.

La situazione resta in evoluzione, ma per il momento non ci sono segnali di uno stop alla sfida tra Fiorentina e Juventus, attesa sia dai tifosi che dagli addetti ai lavori. Nelle prossime ore saranno effettuati ulteriori monitoraggi per garantire le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento del match.