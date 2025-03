Fiorentina-Juventus, Palladino: 'Serata magica, Commisso ci ha chiamato. La Juventus? Thiago è un amico...'

Getty Images

Le parole di Palladino dopo Fiorentina-Juventus

Le parole diin conferenza stampa dopo Fiorentina-Juventus – "Stasera è stata magica, forse non ci rendiamo ancora conto ma siamo molto felici. Abbiamo giocato con intensità ed energia, a tutto campo: ci serviva una partita così, per dare la svolta. Era l’occasione giusta per cambiare discorsi e opinioni. Siamo molto felici e dedichiamo la vittoria a Joe Barone: non lo conoscevo ma è rimasto nel cuore di tutti al Viola Park. E al presidente, che prima del match ci ha caricato telefonandoci".

– "Non dobbiamo accontentarci ma fare lo step anche con chi lotta per una posizione diversa. Mi sono sentito di andare sotto la curva: di solito lascio vadano i ragazzi e sto un passo indietro, perché i protagonisti sono loro. Però siamo voluti andare tutti, anche con lo staff".– "Cerco sempre di non parlare degli avversari: ci sono grandi meriti nostri, la Juve credo non si aspettasse che li prendessimo così alti, togliendo il possesso palla alla prima squadra di Serie A per dato. Nella prima mezz’ora ho visto una buona Juve, poi hanno perso fiducia e si sono slegati, andando in difficoltà. Ed essendo molto amico di Thiago, non voglio dare giudizi".– "Non li ho visti, sinceramente. Ero concentrato sulla partita, così come i ragazzi: eravamo agguerriti già prima della partita, c’era voglia di rivalsa contro le critiche. Forse anche giuste, però la squadra quando ha questo agonismo mi piace. La Fiorentina è questa: dateci tempo, vogliamo portarla più in alto possibile".