Fiorentina-Juventus, Nico Gonzalez nel mirino: 'Titolare contro ogni logica', 'Impalpabile'

Getty Images



Fiorentina-Juventus, la pagella di Nico Gonzalez

Una partita incolore, addirittura c'è chi lo definisce il peggiore. Questo è lo specchio della partita contro la Fiorentina del grande ex Nico Gonzalez. Di seguito le pagelle dai principali quotidiani sportivi italiani:ancora titolare, sempre titolare, contro ogni logica. Dovrebbe respirare, riflettere. Non è un fenomeno ma neanche questo zero.Fischiatissimo dal Franchi, insegue il pallone (senza prenderlo) come uno squalo ferito. Impalpabile.Troppo frenetico e scomposto quando servito dai compagni. I fischi dei suoi ex tifosi lo innervosiscono: vorrebbe vincere la partita da solo, ma se questo è il risultato…