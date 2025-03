Fiorentina-Juventus, la pagella di Thiago Motta: 'Una pagella non basta per descrivere i suoi errori'

AFP or licensors



Fiorentina-Juventus, la pagella di Thiago Motta

Una sconfitta pesante, a tratti pesantissima, quella di ieri sera allo stadio Franchi di Firenze per la Juventus. Sotto accusa ci finisce il tecnico bianconero Thiago Motta. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:La pagella non basta per raccontare tutto quello che ha sbagliato: dai cambi ai non cambi, al non gioco. Diciamo che sbaglia tutto.Sette gol incassati negli ultimi 180 minuti. Una resa senza condizioni. È solo la terza volta nella storia che la Juve perde due partite di fila con almeno 3 reti di scarto. Puppo e Delneri i predecessori di Thiago.

Il primo tempo della Juventus è in piena linea con quello dell’ultima sfida contro l’Atalanta; il secondo - incredibilmente - ancora peggio, con la Viola che avrebbe potuto segnarne anche cinque. La sua squadra, per l’ennesima volta, mostra di non saper reagire alla minima difficoltà. La pazienza è finita.