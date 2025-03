Fiorentina-Juventus, la pagella di Kolo Muani: 'Un fantasma', 'Solo Muani'

AFP via Getty Images



Fiorentina-Juventus, la pagella di Kolo Muani

Affonda la Juventus allo stadio Franchi di Firenze contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Non solo, affonda anche il centravanti francese ex PSG Randal Kolo Muani. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi italiani:Si capisce che meriterebbe un'altra Juve. È proprio solo. Solo Muani. Dicono che la Juve non lo confermi? Magari se ne va lui prima.Abbandonato a se stesso dai suoi compagni. Lui comunque ci prova, piantandosi a terra spalle alla porta con tutta la forza possibile per aiutare la squadra a trovare delle soluzioni offensive. Nel finale, sfiduciato dall’atteggiamento remissivo dei compagni, getta anche lui la spugna.

Chi lo ha visto? Un fantasma, come nelle precedenti uscite. Non segna da un mese, soprattutto non si vede. Le fiammate iniziali, cinque gol, poi il francese si è spento. Ora sta giocando peggio, tocca meno palloni del criticatissimo Vlahovic.