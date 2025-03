Fiorentina-Juventus, la MOVIOLA LIVE: ammonito Pablo Marì

Getty Images

La sfida tra Fiorentina Juventus ha appena preso il via allo stadio Artemio Franchi di Firenze, in un'atmosfera carica di emozione e tensione. Il match, valido per la 29ª giornata di Serie A, promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre determinate a conquistare punti fondamentali per i rispettivi obiettivi stagionali. I viola, spinti dal calore del proprio pubblico, vogliono imporsi su una delle rivali storiche del campionato per rilanciare le proprie ambizioni europee. La Juventus, invece, scende in campo con la volontà di consolidare la propria posizione in classifica e dimostrare continuità nei risultati.

Fiorentina-Juve, la moviola live: tutti gli episodi

12' - Ammonito Pablo Marì per un brutto fallo su Kolo Muani

1' - Via al match



Fiorentina-Juve, la designazione