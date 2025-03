Fiorentina-Juventus è il crocevia degli ex: i sorrisi di Kean e Fagioli, le difficoltà di Vlahovic e Nico Gonzalez

CALCIOMERCATO

Fiorentina-Juventus non può essere una partita normale, e le ragioni sono tantissime. Dal percorso dei bianconeri, che trova l'ennesimo bivio decisivo - paradossalmente ancora una volta più importante - a quello diin particolare. È un match che va ben oltre i tre punti, per passato, presente e futuro.E in questo senso, si legano alla perfezione i percorsi degli ex della sfida, che rispecchiano i momenti delle due squadre. È la prima volta dida avversario della Juve, dopo tantissime stagioni con la maglia bianconera, ma non solo.

La stagione d'oro di Moise Kean

Ritrovarsi lontano: Fagioli alla prima contro la Juventus

Gli ex in difficoltà: Nico Gonzalez e (forse) Vlahovic ritrovano Firenze

C'è il ritorno di, che ha già brillato all'andata con una rete poi decisiva per il risultato. Ma ci sono anche, due dei maggiori simboli delle difficoltà di questa squadra, soprattutto nell'ultimo periodo.Moise Kean sta vivendo una stagione che fa parlare i numeri, ma può raccontare molto di più. L'attaccante ha segnato già, ed è la miglior annata per lui in termini realizzativi e non solo, perché ha dimostrato di essere un giocatore centrale nel progetto viola. Palladino, infatti, lo ha voluto sin dal primo momento e la fiducia è stata ben ripagata.Dopo una stagione senza dubbio deludente, l'ex Juventus aveva bisogno di rinascere. Poteva farlo in bianconero? Chiederselo è lecito, ma con i "se" e i "ma" la strada che si può percorrere è davvero corta, e ciò che conta è il presente: la stagione positiva di Kean passa anche dalle sue, che hanno confermato più volte quanto l'attaccante abbia trovato la sua migliore dimensione a Firenze.Chi invece ha vissuto una stagione fin qui statica e movimentata allo stesso tempo è. Se da un lato sembra paradossale, dall'altro è la perfetta metafora del momento del centrocampista: in bianconero ha avuto un ottimo inizio, ma la scintilla, rimanendo un piccolo lumino in mezzo a troppo buio.E allora la partenza, la nuova meta per rilanciarsi: dopo tanti anni in bianconero Fagioli ha lasciato Torino per ripartire e cercare quella scintilla di inizio anno, con la speranza di alimentarla in modo diverso. E in qualche modo, lo sta già facendo: le prime partite sono state, e il centrocampista ha anche trovato la prima rete con la maglia viola nel match di andata di Conference League contro ilA Firenze, però, arrivano anche gli ex dalla sponda bianconera. I momenti, tuttavia, sono ben diversi da quelli della Fiorentina. Nico Gonzalez e Dusan Vlahovic stanno vivendo una stagione fin qui tutt'altro che regolare, e l'ultimo periodo è stato (ed è)L'argentino non trova il goal da, ed è ancora a secco nel 2025. Dopo un infortunio lunghissimo che lo ha tenuto lontano dal campo per due mesi, il rientro doveva essere la svolta decisiva per lui e per Thiago. La reazione, però, è stata fin troppo timida: appena due reti dal suo ritorno, e diverse prestazioni opache.Su Vlahovic, invece, il discorso ha assunto tantissime forme in questa stagione. Dalle critiche ai cori, fino alla contestazione e ora alla panchina: il serbo sta vivendo un'annata tormentata e la gara con l'Atalanta è stata la fotografia. Contro la Fiorentina Vlahovic dovrebbe, in uno stadio in cui non ha mai segnato da avversario. Chissà che la sfida al passato non possa far ritrovare la luce ai due ex viola, necessaria in un momento in cui manca ogni forma di certezza.





