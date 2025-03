Fiorentina-Juventus, sul mercato non c'è storia. Kean e Fagioli dominano, Vlahovic e Nico...

Il confronto tra le parti

Il caso Fagioli

Il confronto sul mercato

Sembra quasi uno scontro ideologico, più che una semplice partita di calcio.. E allora, eccoli lì, entrambi in viola: Moise Kean, arrivato a Firenze in estate e già autore di 20 gol in 33 partite, e Nicolò Fagioli, che da due mesi veste la maglia della Fiorentina ed è già un punto fermo per Raffaele Palladino. Non è poco.Numeri alla mano, il paragone è immediato. E impietoso. In bianconero, Kean ha collezionato 123 presenze, segnando 22 gol. A Firenze, ne ha già 20 in appena 33 partite. Gli assist? Identici: 3. Ma la differenza principale sta nel contesto. Alla Juventus era il ragazzo su cui si nutrivano dubbi, quello che “doveva crescere”, che sentiva troppo il peso della maglia. Oggi, alla Fiorentina, è il leader offensivo ed emotivo di una squadra ambiziosa, in Italia come in Europa.E Fagioli? Il suo percorso è ancora in costruzione. Perché un giocatore non si giudica solo dal talento, dall'altruismo o dalla fantasia – tutte qualità che Nicolò possiede in abbondanza – ma dalla continuità. E qui, i segnali sono incoraggianti. In due mesi in viola ha aumentato il suo minutaggio medio di 20 minuti rispetto a quando era alla Juventus, partendo titolare 4 volte su 7, contro le 7 da titolare concesse in totale in bianconero. Palladino crede molto in lui: “Fagioli sta crescendo sempre, per me è un campione. Ha grande tecnica, vede calcio. Ci sta facendo alzare il livello della squadra”, ha dichiarato l’allenatore. Lo sta trasformando in una mezzala di qualità, dandogli libertà di movimento e responsabilità. Proprio ciò che gli serviva.Sarebbe già una storia complicata per la Juventus, ma il mercato aggiunge il suo peso. E che peso: 120 milioni. È la cifra spesa dai bianconeri per portare a Torino Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez, giocatori presi per alzare il livello tecnico e di personalità della squadra. Oggi, però, entrambi stanno deludendo le altissime aspettative. Il loro flop non è solo una questione di rendimento, ma di filosofia. Perché, alla fine, questa non è solo una partita di calcio: è uno scontro tra chi semina e chi raccoglie. E il campo, come sempre, darà il suo verdetto.