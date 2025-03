Fiorentina-Juventus, interviene anche Commisso: cosa ha detto

Getty Images

Dopo la grande vittoria della Fiorentina contro la Juventus, il presidente Rocco Commisso ha voluto esprimere tutta la sua soddisfazione per il successo della squadra, sottolineando l’importanza del sostegno del pubblico e l’ottima prova dei giocatori. Il patron viola ha seguito con grande attenzione la partita e, come già accaduto in occasione della sfida di Conference League contro il Panathinaikos, ha voluto caricare il gruppo con una telefonata motivazionale negli spogliatoi prima del match.Al termine della gara, Commisso ha rilasciato un commento entusiasta, elogiando il lavoro della squadra e dello staff tecnico: “È una vittoria speciale questa contro la Juventus, voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi e al mister per una prova straordinaria in un Franchi che ha spinto dal primo all’ultimo minuto la Fiorentina. Andiamo avanti così con la stessa convinzione e con la stessa voglia di lottare”.

Infine, il presidente viola ha voluto dedicare questo importante trionfo a una persona speciale per il club: "Voglio dedicare questo successo alla famiglia del nostro Joe Barone”. Un pensiero sentito, che dimostra ancora una volta quanto il legame tra Commisso e la Fiorentina vada oltre il semplice aspetto sportivo.