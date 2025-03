Fiorentina-Juventus, insulti razzisti contro Vlahovic

Marco Luzzani

Nel finale della sfida tra, con i bianconeri vicini a una pesante sconfitta, dagli spalti del Franchi si sono levati cori e insulti nei confronti di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, ex viola, è stato bersagliato da una parte del tifo fiorentino, che gli ha rivolto cori di scherno come "Dusan Vlahovic dov’è?", ironizzando sulla sua esclusione dalla partita. Ma non solo: sono stati pronunciati anche insulti razzisti, tra cui "Sei uno zingaro", un episodio che, se confermato, potrebbe avere conseguenze disciplinari per la Fiorentina. Lo stesso avvenne anche all'andata a Torino.

Vlahovic, rimasto in panchina per tutta la gara, ha vissuto la serata da spettatore, mentre la Juventus andava incontro a una sconfitta pesante. Da tempo l’attaccante è al centro delle critiche per il suo rendimento altalenante, e la decisione di Thiago Motta di non impiegarlo ha fatto discutere. L’episodio dei cori razzisti e degli sfottò, però, accende ora un altro tema, quello del rispetto sugli spalti. Possibile che la FIGC apra un’indagine su quanto accaduto. Nel frattempo, la Juventus esce da Firenze con il morale a pezzi e con nuove tensioni da gestire, sia dentro che fuori dal campo.