Per la Juventus inizia un periodo di grandi sfide, non solo quella in programma domani contro il Villarreal e la trasferta di Empoli sabato ma mercoledì tutto pronto per la sfida alla Fiorentina. La semifinale di andata di Coppa Italia si giocherà allo stadio Artemio Franchi di Firenze mercoledì 2 marzo con calcio d'inizio alle ore 21. A scaldare l'ambiente ci ha pensato la società viola lanciando una frecciata a Dusan Vlahovic con un messaggio all'apertura della vendita dei biglietti.



LA STOCCATA - "Non è una partita come le altre" recita lo slogan lanciato sui social dai viola per cominciare l'apertura della vendita e per incitare tutti i cuori viola ad andare al Franchi mercoledì. Il messaggio però sembra essere una chiara provocazione nei confronti di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo ex Fiorentina infatti dopo aver saputo che sarebbero stati i suoi ex compagni i prossimi avversari ha dichiarato: "Sarà una sfida come le altre", parole che evidentemente non sono passate inosservate dalla viola.



VLAHOVIC - Una settimana importantissima quella che attende Vlahovic: domani la sfida al Villarreal con l'esordio assoluto in Champions League e mercoledì prossimo la sfida contro la sua ex tifoseria. Ciò che sappiamo di certo è che nonostante le 98 presenze e i 44 gol messi a segno con la viola i tifosi non hanno preso bene il suo trasferimento a Torino. Ora Vlahovic dovrà rispondere sul campo alla provocazione lanciata dalla sua ex squadra. Appuntamento dunque a mercoledì 2 marzo.