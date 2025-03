Fiorentina-Juventus, i giornali affondano Kelly: 'Preso in giro da Dodo', 'Travolto'

AFP via Getty Images



Fiorentina-Juventus, la pagella di Kelly

Lloyd Kelly ieri sera nella serata dell'Artemio Franchi di Firenze è stato protagonista, come tutta la Juventus, di una prestazione decisamente opaca, non degna di nota ma anzi con qualche errore di troppo. Queste le sue pagelle dai principali quotidiani italiani:- perseverare è diabolico e l'hanno capito tutti che non può giocare esterno: non ha corsa, lancio, niente. È un centrale.Schierato a sinistra per far rifiatare Cambiaso, firma, di fatto, la sua condanna a morte: dalla sua parte la Viola sfonda a più riprese, sfruttando la velocità di Dodo che prende letteralmente in giro l’inglese. La peggior gara dal suo arrivo alla Juventus. Esce per un problema al flessore.

Parte da terzino sinistro e soffre lo spunto di Dodo. Travolto anche da difensore centrale.