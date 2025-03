La Fiorentina è come l'Atalanta: dove deve fare attenzione la Juventus

La Juventus prepara una gara fondamentale contro la con una reazione che è d'obbligo dopo la brutta sconfitta con l'Atalanta. I bianconeri devono necessariamente tornare a vincere, perché un pareggio non sarebbe abbastanza per rispondere a quello che si è visto in campo nella scorsa giornata.Molto passerà da, che deve rispondere per primo a se stesso e al momento della squadra: i bianconeri hanno fallito fin qui le occasioni più importanti, scontrandosi con le contestazioni dei tifosi e, soprattutto, due cocenti eliminazioni da

Fiorentina-Juventus, il dato sui viola da tenere d'occhio

Dall'altra parte c'è una Fiorentina che viene da un momento altalenante, ma è reduce dal passaggio del turno di Conference League: i bianconeri devono sfruttare i giorni di riposo in più.La Fiorentina, come anticipato, non ha trovato continuità nelle ultime partite. Gli uomini di Palladino, però, sono una squadra tra le più pericolose in Serie A e lo hanno dimostrato per lunghi tratti di questo campionato.Un esempio è, che a Firenze sta vivendo la sua miglior stagione con 20 reti segnate in 33 partite totali. I viola, in generale, sono la miglior squadra insieme all'Atalanta perAllo stesso tempo, la Fiorentina è la squadra che hadi partita, dimostrando insieme solidità difensiva e concretizzazione delle occasioni. Sarà dunque molto importante per la Juve rimanere attenta alle offensive viola, soprattutto dopo una partita in cui ha fatto tanta fatica a reggere i colpi dell'Atalanta.