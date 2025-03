Fiorentina-Juventus, gioca Fagioli? Le ultime

CALCIOMERCATO

Alla vigilia di, match chiave della 29ª giornata di Serie A, Raffaeleè alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. La sfida del Franchi si preannuncia intensa, con la Viola che cerca punti preziosi per l’Europa e i bianconeri determinati a consolidare la propria posizione in classifica.Uno dei principali interrogativi riguarda Nicolò, ex juventino ora in forza alla Fiorentina. Il centrocampista, arrivato a gennaio in cerca di rilancio, è in ballottaggio per una maglia da titolare in una mediana particolarmente affollata. Secondo La Gazzetta dello Sport, Palladino può contare su sette centrocampisti di alto livello, ma Fagioli sembra avere un vantaggio sugli altri per partire dall’inizio.

Il giocatore ha mostrato buone prestazioni nelle ultime uscite, dimostrando una crescita costante sotto la guida del nuovo tecnico. La sua abilità nel palleggio e nella costruzione del gioco potrebbe rivelarsi determinante contro una Juventus che, nelle ultime settimane, ha mostrato qualche difficoltà nella gestione della partita.Con una Fiorentina in piena lotta per un piazzamento europeo e una Juventus in cerca di continuità, la sfida si prospetta equilibrata e combattuta. Il ritorno di Fagioli contro la sua ex squadra aggiunge ulteriore interesse al match, aumentando la curiosità su quali saranno le scelte definitive di Palladino a poche ore dal fischio d’inizio.