A pochi giorni dalla sfida di sabato tra Fiorentina e Juventus, l'ex portiere viola Sebastian Frey ha parlato ai microfoni di Lady Radio: "In queste partite gli stimoli non mancano mai, ma stavolta ha un doppio significato: perché se la Fiorentina iniziasse a fare punti contro la squadra più forte potrebbe svoltare la stagione. Anche se contro il Napoli, secondo me, non è stata una vera e propria sconfitta. Se gli arbitri non usano il VAR devono prendersi la responsabilità. Spero che Ribery possa aiutare la squadra, ha uan grande voglia di aiutare la squadra e divertirsi. Con la sua esperienza può aiutare i giovani".