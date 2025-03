Fiorentina-Juventus dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

AFP or licensors

Latorna in campo con la dichiarata volontà di dimenticare l'incredibile tonfo casalingo contro l'Atalanta. I bianconeri vogliono riscattarsi a partire dalla trasferta di Firenze: la squadra di Thiago Motta, infatti, farà visita allaallo Stadio 'Artemio Franchi'.Nonostante il tremendo ko contro l'Atalanta, il pareggio casalingo della Lazio contro l'Udinese ha consentito a Madama di conservare il quarto posto, seppur con un solo punto di vantaggio sui biancocelesti.La viola, invece, è attualmente ottava in classifca staccata di sette lunghezze dal quarto posto occupato dalla Juve. La gara d'andata è terminata con il risultato di 2-2: Juventus due volte avanti con Thuram e puntualmente ripresa dai goal di Kean e Sottil.

Orario Fiorentina-Juventus

Dove vedere Fiorentina-Juventus in tv

Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta streaming





si giocheràallo Stadio 'Artemio Franchi' di Firenze. Il calcio d'inizio è fissato per leFiorentina-Juventus sarà visibile in diretta tv su(canale 202),(213) e(251), nonché visibile in tv scaricando l'app disu un televisore compatibile oppure utilizzando dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, console PlayStation e XBox, o il TIMVISION Box.

La partita tra Fiorentina e Juventus, inoltre, sarà disponibile in streaming sul sito di DAZN, scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili, o accedendo al sito ufficiale. I clienti Sky potranno seguire il match in streaming su Sky Go, mentre la terza opzione è NOW, il servizio streaming on demand di Sky: sarà necessario acquistare il Pass Sport.