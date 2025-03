Fiorentina-Juventus, i convocati: torna Conceicao, quattro a centrocampo

Getty Images

L'ultimo turno di Serie A prima della sosta per gli impegni delle Nazionali vedrà la Juventus affrontare un’importante trasferta a Firenze, dove sfiderà lain un match chiave per la corsa alla qualificazione in Champions League. La partita è in programma per domani, domenica 16 marzo 2025, con fischio d’inizio alle ore 18:00 allo stadio "Artemio Franchi".Si tratta di una gara particolarmente sentita da entrambe le tifoserie, con la Fiorentina che punta a consolidare le proprie ambizioni europee e la Juventus che vuole riscattarsi dopo un periodo di risultati altalenanti. Il tecnico Thiago Motta , chiamato a trovare nuove soluzioni per ridare brillantezza alla squadra, ha diramato la lista dei convocati per la delicata sfida contro la formazione viola.

Fiorentina-Juve, i convocati

1 Perin

2 Alberto

4 Gatti

5 Locatelli

6 Kelly

7 Conceicao

8 Koopmeiners

9 Vlahovic

10 Yildiz

11 Gonzalez

12 Veiga

15 Kalulu

16 McKennie

19 Thuram

20 Kolo Muani

22 Weah

23 Pinsoglio

27 Cambiaso

29 Di Gregorio

37 Savona

40 Rouhi

51 Mbangula

La Juventus si presenterà a Firenze con alcune assenze importanti, ma potrà contare sui suoi uomini chiave per cercare di tornare a Torino con un risultato positivo. L’attenzione sarà rivolta soprattutto al reparto offensivo, dove i bianconeri hanno faticato nelle ultime settimane.Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di Thiago Motta per la sfida contro la Fiorentina.