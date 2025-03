Fiorentina-Juventus, clima di fuoco nel pre partita. Spunta la coreografia: 'Juve m***a'

Getty Images

La sfida traè iniziata in un clima infuocato sugli spalti dello stadio Artemio Franchi di Firenze. All’ingresso delle squadre in campo, la Curva Fiesole ha esibito una coreografia provocatoria interamente dedicata ai bianconeri. Il messaggio esposto dagli ultras viola non ha lasciato spazio a interpretazioni: una scritta "Juve m****a" ha campeggiato sugli spalti, accompagnato da cori ostili nei confronti della squadra avversaria.La rivalità tra Fiorentina e Juventus è tra le più accese del calcio italiano, e anche questa volta il tifo organizzato viola non ha perso occasione per esprimere la propria avversione verso i bianconeri. Episodi del genere non sono una novità in questo confronto, che nel corso degli anni ha visto ripetute tensioni dentro e fuori dal campo.

Sul terreno di gioco, intanto, le due squadre si preparano a darsi battaglia per conquistare punti fondamentali nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. La Juventus cerca il riscatto dopo essere stata momentaneamente superata dal Bologna al quarto posto, mentre la Fiorentina vuole imporsi davanti ai propri tifosi. Il clima sugli spalti promette di essere infuocato per tutti i 90 minuti di gioco.