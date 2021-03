Oggi è giorno di big match, è giorno di Fiorentina-Juve Women. Ecco i numeri della gara dal sito ufficiale bianconero:



TESTA A TESTA - Sono sei i precedenti tra Fiorentina e Juventus in Serie A: il bilancio è a favore delle bianconere, con cinque successi, a fronte di una vittoria delle Viola (nell’aprile 2018).



CACCIA AL RECORD - Grazie alla vittoria contro il Milan nell’ultima giornata di campionato, la Juventus ha eguagliato la sua striscia più lunga di successi consecutivi in Serie A (17), e potrebbe raggiungere i 18 consecutivi per la prima volta nel massimo torneo.



GIRELLI E IL VIOLA - Nessuna giocatrice ha segnato più gol alla Fiorentina in Serie A di Cristiana Girelli (sei reti all’attivo per l’attaccante bianconera contro le viola, tre con il Brescia e tre con la Juventus).



BB & LINA - Barbara Bonansea (2 reti e 5 assist) e Lina Hurtig (4 reti e 3 assist) sono le due giocatrici che hanno preso parte a più gol in Serie A dall’inizio del 2021. Entrambe contano almeno una marcatura nel massimo campionato ai danni delle viola: una a testa nel match d’andata e una nel novembre 2018 per l’attaccante azzurra.



CROSS - Solamente Lisa Boattin (12) e Linda Tucceri Cimini contano più cross su azione riusciti di Martina Zanoli (11) tra i difensori di questa Serie A.