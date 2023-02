SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO.COM

Una vittoria importante quella della Juventus Women allo stadio Torrini di Sesto Fiorentino contro le viola di Patrizia Panico. Tre punti chiave in ottica classifica che permettono alle bianconere di staccare proprio la Fiorentina e di continuare l'inseguimento alla Roma.Marcatrici: 20' Salvai (J), 58' Beerensteyn (J), 84' Girelli (J)ACF FIORENTINA FEMMINILE (4-4-2): Baldi, Erzen, Tortelli, Agard, Jackmon (65' Tucceri Cimini); Cafferata (65' Catena), Johannsdottir (79' Mijatovic), Zamanian, Severini; Kajan, Hammarlund (79' Longo).A disposizione: Schroffenegger, Breitner, Parisi, Monnecchi, Boquete.All. PanicoJUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Sembrant, Rosucci, Salvai; Caruso, Gunnarsdottir (65' Pedersen), Grosso (85' Duljan); Bonansea (65' Cantore), Girelli (85' Nyström), Beerensteyn.A disposizione: Aprile, Forcinella, Simon, Gama, Pfattner.All. MontemurroAmmonite: Johannsdottir (F), Erzen (F)84'- Grosso assist perfetto per la testa di Girelli che segna il gol numero 100 in bianconero81'- Catena prova il cross in mezzo, gran chiusura di Rosucci78'- Traversa di Lenzini, gran tiro dal limite dell'area che con l'aiuto della manina di Baldi si schianta sulla traversa69'- Catena si invola a tu per tu con PPM ma l'estremo difensore bianconero chiude lo specchio65'- Cambia la Juve escono Gunnarsdottir e Bonansea per Pedersen e Cantore65' - Doppio cambio viola: escono Cafferata ed Erzen per Catena e Tucceri Cimini58'- Raddoppia la Juventus con Beerensteyn che sfrutta un buco della difesa viola e a tu per tu con Baldi non sbaglia57'- Il cross di Jackmon diventa un tiro, palla alta di poco sulla traversa46'- Via alla ripresaINTERVALLO22'- Ammonita Johannsdottir20'- Calcio di punizione per la Juve, svetta Sembrant, ma arriva Salvai che con una zampata segna17'- Occasione Juve con la conclusione dal limite di Salvai che fa sporcare i guantoni a Baldi6'- Beerensteyn prova a calciare in porta, para BaldiCALCIO D'INIZIO