Sconfitta, esce con le ossa rotte la Juventus Women dallo stadio Artemio Franchi di Firenze. Una gara in cui le bianconere non sono mai riuscire ad imporre il loro gioco. Sabato prossimo sono attese dalla gara contro la Roma.IL TABELLINOMarcatrici: 36' Johannsdottir (F), 42' Bonansea (J), 48' Beerensteyn (J), 47' Mijatovic (F). 57' Johannsdottir (F), 84' Boquete rig. (F)Fiorentina: Schroffenegger, Erzen (53' Cafferata), Tortelli, Agard, Jackmon; Severini, Johannsdottir (70' Zamanian), Boquete, Catena (81' Hammarlund), Mijatovic (81' Monnecchi), Longo. All. PanicoA disp: Parisi, Kajan, Baldi, Vitale, Russo.Juve Women: Peyraud-Magnin; Nilden, Gama (58' Caruso), Sembrant, Boattin (81' Nystrom); Grosso (58' Lenzini), Pedersen, Gunnarsdottir (70' Cernoia); Bonansea (70' Cantore), Girelli, Beerensteyn. All. MontemurroA disp: Aprile, Forcinella, Salvai, Simon.Ammonite: Gama (J)FISCHIO FINALE83'- GOL FIORENTINA Boquete dagli undici metri trasforma83'- Fallo di Pedersen su Monencchi, rigore per la Fiorentina69'- COOLING BREAK58'- Doppio cambio Juve entrano Caruso e Lenzini escono Gama e Grosso57'- GOL FIORENTINA, Cafferata sbilanciata da Bonansea riesce a servire Johannsdottir che calcia un rigore in movimento e supera PPM55'- Ammonita Gama per fallo ai danni di Catena53'- Cambia la Fiorentina, esce Erzen per infortunio ed entra Cafferata47'- GOL FIORENTINA con un flipper in area di rigore che fa appoggiare il pallone in porta a Mijatovic46'- Via alla ripresaINTERVALLO48'- GOL JUVE punizione battuta da Boattin verso Pedersen respinta dalla difesa viola sui piedi di Beerensteyn che calcia di potenza e supera Schroffenegger per ribaltare la gara45'- Quattro minuti di recupero45'- Gran conclusione di Girelli dal limite dell'area che però si spegne sul fondo42'- GOL JUVE con un'azione personale di Bonansea che serve Girelli, la numero 10 di tacco restituisce a Bonansea che lascia partire un destro a giro, imprendibile per Schroffenegger37'- Reazione Juve con Bonansea che calcia e impegna Schroffenegger36'- GOL FIORENTINA con la gran conclusione da fuori di Johannsdottir che calcia dalla trequarti e piega i guantoni a PPM sbloccando la gara22'- COOLING BREAK19'- Conclusione dal limite dell'area di Vero Boquete, alta sulla traversa2'- Conclusione Juve con Beerensteyn, centrale parata sicura di SchroffeneggerCALCIO D'INIZIOMinuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Emilia Romagna