Vince la. Ancora. Diciotto su diciotto in campionato e primo posto sempre più consolidato.93' - Grande palla recuperata da Pedersen, che passa a Cernoia: dribbling secco e tocco centrale. Sulla ribattuta difensiva, Zamanian prova a ribadire in rete. Ma la palla termina alta...92' - Scambio Staskova-Girelli, con la 10 bianconera che sblocca il mancino da buona posizione. Tiro centrale, para il portiere.90' - 4 minuti di recupero.88' - Vigilucci ci prova dalla trequarti: palla altissima.60' - Bella palla di Hurtig, per la corsa di Staskova sul primo palo. La Fiorentina si salva in corner.56' - Altra occasione per la Fiorentina: tocco in area e palla che arriva a Quinn. La girata di destro è debole e Giuliani ci arriva.53 - Grande giocata di Rosucci, che ripropone al centro per Caruso: destro secco, è super Schroffenegger nella deviazione.50' - Che occasione per Sabatino! Spiovente in area, Sabatino lascia rimbalzare e calcia da posizione defilata. La palla attraversa tutto lo specchio e si spegne sul fondo.49' - Doppia occasione per Lina Hurtig: prima di testa, poi con il destro al volo. Sempre da ottima occasione, la svedese non riesce a inquadrare la porta.45' - Si riparte.46' - Ci prova Rosucci dalla distanza: la palla termina a lato45' - Gol annullato a Cernoia per posizione di fuorigioco della bianconera, ancora Andrea Staskova! L'attaccante ceca stoppa di petto al limite dell'area, si gira e si lascia dietro tutta la difesa viola, la sua conclusione incrociata, potente e precisa, va a spegnersi nell'angolino basso sinistro38' - Punizione da posizione defilata calciata direttamente in porta da Caruso, la sua traiettoria non scende e finisce di molto alta sopra la traversa, Clelland da fuori area trova l'incrocio dei pali. Dribbling su Hyyrynen e traiettoria a giro su cui Gliuliani prova opporsi ma il suo tocco non impedisce al pallone di infilarsi tra i pali26' - Cross di Cernoia, tocco di Sembrant e... nessuno arriva sul secondo palo! Juve vicina al raddoppio, questione di centimetri.25' - Juve a un passo dal raddoppio. Tocco dentro di Rosucci, che pesca Hurtig: la svedese si gira su se stessa e tenta la botta. Schroffenegger si supera.19' - Girata in area di rigore di Rosucci: palla che s'impenna, para Schroffenegger.15' - Ci prova Caruso dal limite, ma il tentativo è debole e facile preda del portiere.Grande imbucata di Hurtig, che trova puntuale Staskova sul primo palo. Il tocco di prima è ben parato dal portiere della Fiorentina. Sulla ribattuta, Staskova non sbaglia: 1-0 Juve!7' - Ottima giocata di Clelland sulla trequarti e destro secco: palla che si spegne alla destra di Giuliani.4' - Spiovente in area, Staskova prova a calciare da buona posizione: palla alta!1' - Primo attacco della profondità per Sabatino: è tempestiva Giuliani nell'uscita bassa.1' - Si parte!Schrofenegger; Cordia, Quinn, Adami; Thogersen, Vigilucci, Middag (68′ Neto), Baldi, Zanoli; Sabatino, Clelland. All. Cincotta. A disp. Ohrstrom, Forcinella, Breitner, Monnecchi, Lorieri, Piemonte, Mazzoni, ManiGiuliani; Hyyrynen, Salvai, Sembrant, Boattin; Caruso (66′ Galli), Pedersen, Rosucci (82' Zamanian); Cernoia, Staskova, Hurtig (82' Girelli). All. Guarino. A disp. Bacic, Giordano, Lundorf, Caiazzo, Berti, Ippolito.Maggio di Lodi