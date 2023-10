SEGUI IL LIVE CON ILBIANCONERO

La Juventus Women oggi scende in campo nel nuovissimo Viola Park ed affronta la Fiorentina per la quarta giornata di questa regular season. Assenti Federica Cafferata e Sofia Cantore, Gloria Sliskovic invece impiegata agli ordini di Matteo Scarpa con la formazione Primavera, chi rientra è Linda Sembrant. In tribuna Amanda Nilden per la regola delle straniere. Dopo quello contro il Milan è il secondo big match che dovrà affrontare la Juventus Women quello di oggi. Fiorentina che è storicamente una rivale delle bianconere, quindi una gara dal fascino speciale.IL TABELLINOMarcatrici:Schroffenegger, Erzen, Tortelli, Faerge, Georgieva; Beitner, Severini; Boquete, Mijatovic, Longo; Lundin.. De La FuenteA disp: Spinelli, Parisi, Hammarlund, Catena, Toniolo, Johannsdottir, Baldi, Zanoli, Agard.Peyraud-Magnin, Lenzini, Cascarino, Salvai, Boattin; Caruso, Grosso; Bonansea, Garbino, Beerensteyn; Girelli. All. Montemurro.A disp: Aprile, Gama, Nystrom, Toniolo, Palis, Thomas, Bellucci, Sembrant, Gunnarsdottir.1'- Subito gol della Juventus da inserimento di Caruso che mette al centro un pallone perfetto per Girelli che segna ma è in fuorigioco1'- CALCIO D'INIZIO