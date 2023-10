La Juventus Women è scesa in campo nel nuovissimo Viola Park, sold out per l'occasione. Quella tra Fiorentina e Juventus è sempre una sfida dal sapore e dalla rivalità speciale. Nella prima frazione ha deciso Lineth Beerensteyn. Nella ripresa pareggia la gara Michela Catena ma alla fine è Cristiana Girelli dagli undici metri a regalare la vittoria. Queste le nostre pagelle:Non chiamata particolarmente in causa nel primo tempo. In traiettoria su Breitner.Torna terzino e duella con Boquete, certo non una gara semplice che la classe '98 approccia del migliore dei modi. Chiusure provvidenziali, non si fa sorprendere. Dal 73' GAMA 6 attenta, duella con le avversarieTorna al centro della difesa e duella con Lundin fornendo le solite sicurezze.Ormai una certezza in quel ruolo, da lei non si passa.Ci mette grinta, corsa e qualità. Tornata a sinistra e si vede.Disegna traiettorie precise per le compagne, gioca bene tra le linee.Graziata, il fallo di reazione su Boquete poteva costarle caro. Si mette in mostra con il passare dei minuti.Non in gara. Un buon aggancio ma niente di più. Questa stagione è ancora alla ricerca della forma migliore. Dal 63'prima pesta un piede a Catena in area rischiando di provocare un rigore, poi si fa sovrastare ancora da Catena (nonostante i centimetri di differenza) e permette il pareggio della Fiorentina. Dalla una giocatrice del suo calibro non è quello che ci si aspetta.Meno nel vivo del gioco rispetto a quanto visto in precedenza. Ha qualità evidenti. Dal 86'S.V.In questa stagione a lei non si può rinunciare. Provvidenziale. Una spina nel fianco per tutte le difese e la scelta del tecnico viola di non raddoppiarla in marcatura la paga cara.Un minuto e sblocca la gara, fuorigioco. Anche ad inizio ripresa precisa di testa impegna Schroffenegger in un super intervento. Duella con Tortelli per tutta la gara. Poi si procura il rigore, lo trasforma e regala i tre punti alla Juve, si può chiedere altro? Dal 86'S.V.Alla fine ci pensa Girelli a regalare i tre punti. Una buona gara.